تعليم الإسكندرية يحصد منصب الأمين المساعد لاتحاد طلاب الجمهورية

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إن تعليم الإسكندرية حصد منصب الأمين المساعد لاتحاد طلاب الجمهورية للعام الدراسي 2021 / 2022، وذلك بعد فوز الطالبة سارة إيهاب رشاد بالصف الثاني الثانوي بإدارة العجمي التعليمية.

وأوضحت مديرية التعليم، في بيان لها، أن الطالبة الفائزة تقدمت بالترشح بصفتها أمينًا مساعدًا لاتحاد طلاب مديرية الإسكندرية، وفازت بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب مدارس مصر الذي يضم 27 عضوًا يتم اختيارهم بواقع طالب من كل محافظة يُمثّل جميع طلاب المحافظة.

وأشار البيان، إلى أنه كانت الانتخابات قد أُجُريت اليوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي لأعضاء الاتحاد للعام الدراسي الجاري، من خلال الموضوع المحوري (الاتحادات الطلابية مواطنة وتنمية)، وذلك عبر شبكات الفيديو كونفرانس.

ورأى وكيل التعليم بالإسكندرية ، أن الانتخابات تعطي الطلاب دروسًا في الديمقراطية، حيث تمثل محاكاة حقيقية وتنمي مهارات القيادة، والثقة بالنفس والتنسيق نع فريق العمل لدى الطلاب ليحملوا راية مصر في المستقبل القريب.

وكان التصويت، تم من جميع محافظات الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس على عضوية المكتب التنفيذي للأمين والأمين المساعد على مستوى الجمهورية.