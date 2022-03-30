أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد يومين من التراجع

عاودت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد يومين من التراجع، في ظل تقييم المستثمرين الحذر لاحتمالات تراجع حدة الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع سعر العقود الآجلة في نيويورك إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل، بعد تراجعه خلال اليومين السابقين بأكثر من 8%. وفي حين عرضت روسيا "تقليصا كبيرا" في عملياتها العسكرية شمال أوكرانيا، وقال مصدر مقرب من الكرملين إن خفض التصعيد لا يعني وقف إطلاق النار أو سحب كامل للقوات من حول العاصمة الأوكرانية كييف. كما تحفظت الولايات المتحدة على إعلان تحقيق تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بنسبة 8ر0% إلى 09ر105 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل، وذلك بعد تراجعه خلال اليومين السابقين بنسبة 5ر8%. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8% إلى 12ر111 دولار للبرميل تسليم أيار/مايو المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2%.