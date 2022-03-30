أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي؛ أن العالم في الوقت الحالي يشهد تغييرات سريعة وغير متوقعة، والأوضاع الجديدة تؤكد أن العالم يسير نحو إنقاص عدد البشر أما عن طريق الأوبئة أو الحروب، وهو ما ينبئ بعدم وجود تصورات إيجابية للعلاقات الدولية المعاصرة.

وأضاف الفقي - في كلمته خلال ندوة "انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط" التي نظمها اليوم /الثلاثاء/ مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية - أن العالم يموج بتيارات مزعجة للغاية، وقضاياه متشابكة وستصل آثاره إلى مائدة المواطن العادي في العالم أجمع، ولذلك جاءت أهمية هذه الندوة بحضور أساتذة وخبراء السياسة لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وكشف عما إذا كان ما يجري هي تصرفات يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعادة مجد الاتحاد السوفيتي.

وأشار "الفقي" إلى أنه يشتم رائحة بداية الحرب العالمية الثالثة، فيما يجري في العالم حاليًا، قائلاً: "انزعجت من التلويح باستخدام الأسلحة النووية بعد أن كان لا يقترب من ذكرها أحد"، مشددًا على أن موقف مصر من الأزمة الروسية الأوكرانية متوازن ولم يكن أمامها موقف بديل.

وأوضح "الفقي" أن الصين غير مستعدة لدفع ثمن تصدر المشهد العالمي وهي خطوة لا تقدم عليها، ولكنها عبرت عن وجه نظرها بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي انكشف تماما فهي لا تريد أن تتدخل أو أن يتصاعد الموقف، لكون تاريخها عبارة عن هزائم عسكرية، وهو ما اكتشفه الأوروبيون، ولذلك يتوقع أن الحلف الأوروبي الأمريكي لن يكون بالقوة السابقة.

من جانبه، تحدث الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن "الأزمة الروسية الأوكرانية.. نحو عصر جديد من العلاقات الدولية"، مؤكدًا أنها من الحوادث الفارقة في العلاقات الدولية لأننا أمام قطب في العالم كان يعتبر هو الأضعف أمام الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه لجأ إلى الحرب العسكرية لتحقيق أهدافه التي فشل في تحقيقها بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف أن نموذج الحرب العالمية الأولى الذي انتهى بإذلال المهزوم تكرر في أعقاب الحرب الباردة، وإن لم تكن السلوكيات الدولية بقيادة أمريكا تجاه الاتحاد السوفيتي إذلالية إلا أنها أضرتها من خلال استيعاب الدول المتفككة وضمها تباعًا إلى حلف الأطلنطي "الناتو".

وأشار إلى أن الهاجس الأمني عند بوتين كان واضحًا من الوهلة الأولى ونبه من هذه المساءلة، وحاول إيجاد صيغة متوازنة بين روسيا والغرب، إلى أن وصل الأمر إلى أوكرانيا، والتي لها طبيعة خاصة بالنسبة لروسيا، فالرئيس الأوكراني كان يتصرف بخفة شديدة ولوح لأول مرة اللجوء للسلاح النووي الذي ورثته بلاده عن الاتحاد السوفيتي.

ووصف موقف الصين بأنه نوع من الذكاء، فهي تسعى للقمة وستصل إليها، في ظل تآكل الأحادية القطبية من قبل الحرب وتزايدت وتيرتها عقب اندلاعها، لكن عقب انتهائها سينعكس على القطب الجديد الروسي والصيني.

وأكد أن الحديث عن التسوية مبكر لأن "بوتين" له مطالب ولن يتخلى عنها، كما أن الحديث عن المستقبل قاصر لغياب بعض المعلومات حول الوضع الداخلي الروسي وقواتها المسلحة، وكذلك مدى قوة الرئيس الأوكراني ووجود تيارات موالية لروسيا داخل أراضيه، مضيفًا أن التحليل الرشيد يشير إلى خلل فادح في موازين القوى لصالح روسيا، لو حدث تهديد للانتصار الروسي ستصعد في استخدام أسلحتها.

بدورها، تحدثت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حول المحور الثاني للندوة "التداعيات السياسية للأزمة الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط"، موضحة أن التغيرات في العالم ليست وليدة الحرب الأوكرانية بل سابقة عليها وما فعلته الحرب هو أنها ساهمت في إسراع هذه التغيرات، والملاحظة الثانية أن هذه المتغيرات لها تأثيرات متناقضة.

وقالت إن الانعكاس الأول للحرب قرب إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما كان يتردد منذ العام الماضي، ومع بداية الجولة الثامنة في شهر ديسمبر الماضي بدأت عجلة الاتفاق تدور، ولكن بداية الحرب دفعت أمريكا إلى الضغط لسرعة الانتهاء من الاتفاق، مشيرة إلى أن الأطراف المختلفة حاولت استخدام الحرب لتحقيق مصالحها، حيث أن روسيا تحاول أن تضمن ألا تصاب بأذى بسبب العقوبات الاقتصادية، وأمريكا تسعى للضغط حول الإمدادات البترولية، فيما تحاول إيران رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الدولية.

وأضافت أن مردود الاتفاق النووي الإيراني الوشيك على الشرق الأوسط سيلجم تحركاتها ولكن لن يأتي بالاستقرار إلى المنطقة، لوجود إسرائيل التي تتربص لإيران، ولا تثق في نواياها وستسعى دائمًا لمراقبتها.

وأشارت إلى أن التغير الثاني هو إعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط، حيث كان هناك محاولات سابقة لإدماج إسرائيل في المنطقة وتكوين دوائر إقليمية مختلفة، وصولا إلى اجتماع النقب الذي تم هذا الأسبوع، الذي يحمل مجموعة من التناقضات.