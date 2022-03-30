يحتفل الفلسطينيون اليوم الأربعاء، الموافق 30 مارس من كل عام، ب"يوم الأرض"، الذي يعتبر فرصة سنوية يعبر فيها الفلسطينيون عن تمكسهم بأرضهم في مقابل التوسعات الإسرائيلية المتواصلة، ما قصته وما سر اختيار هذا اليوم للاحتفال؟

* سبب اختيار اليوم

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يحيي الفلسطينيون، في الثلاثين من آذار من كل عام، في أراضي الداخل والشتات، ذكرى يوم الأرض الخالد، والذي تعود أحداثه إلى عام 1976؛ حيث وقعت أول مواجهة مباشرة بين المواطنين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 1948م؛ كانت نتيجتها ارتقاء 6 من الشهداء الفلسطينيين؛ بالإضافة إلى 49 جريحًا ونحو 300 معتقل.

* الأحداث

وتعود بداية الأحداث عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة إسحاق رابين عام 1975عن خطة لتهويد منطقة الجليل؛ بهدف بناء تجمعات سكنية يهودية استيطانية تحت مسمى "مشروع تطوير الجليل"، على أرض تعود ملكيتها للمواطنين العرب الفلسطينيين، ممن يمثلون الأغلبية في هذه المنطقة.

وبسبب ذلك صادقت الحكومة الإسرائيلية في عام 1976 على مصادرة 21 ألف دونما تعود ملكيته لفلاحين فلسطينين من بلدات سخنين، عرابة، دير حنا، وعرب السواعد؛ لتخصيصها لبناء المزيد من المستوطنات.

وأُضيفت هذه الأراضي إلى التي صادرتها إسرائيل خلال الأعوام ما بين 1948 حتى 1972، والتي وصبت لأكثر من مليون دونما من أراض القرى العربية في الجليل والمثلث؛ وملايين الدونمات الأخرى التي استولت عليها في عام 1948.

بعد قرار المصادرة الإسرائيلي، اجتمعت لجنة الدفاع عن الأراضي التي انبثقت عن لجان محلية فلسطينية، في إطار اجتماع عام جري في مدينة الناصرة في عام 1975؛ لبحث آخر التطورات، وسبل التصدي لعملية المصادرة؛ واتفقوا على إعلان إضراب عام وشامل لمدة يوم واحد في هو 30 مارس عام 1976.

لكن سارعت السلطات الإسرلائيلية في 29 مارس 1976 إلى إعلان حظر التجول على قرى سخنين، وعرابة، دير حنا، طرعان، طمرة ، وكابول، من الساعة الخامسة مساءً، وأن جميع المظاهرات غير قانونية؛ وهددت بإطلاق النار على الفلسطينيين؛ بهدف منع تنفيذ الإضراب.

وبرغم التهديدات الإسرائيلية عم الإضراب كافة التجمعات السكانية الفلسطينية من الجليل شمالًا، إلى النقب جنوبًا؛ وخرجت المسيرات العارمة المندده والرافضة لقرار مصادرة الأرض؛ فكان الرد الإسرائيلي لكسر الإضراب، عسكري دموي بقيادة الجنرال "رفائيل إيتان"؛ الذي اجتاحت قواته، المدعومة بالدبابات والمجنزرات، القرى والبلدات العربية الفلسطينية، وشرعت بإطلاق النار عشوائياً، ليرتقي 6 شهداء بينهم 4 قتلوا برصاص الجيش، واثنان برصاص الشرطة؛ فيما أصيب العشرات.