يحتفل الفلسطينيون بذكرى" يوم الأرض" في 30 مارس من كل عام، وذلك في تقليد مستمر منذ عام 1967 وهو اليوم الذي شهد تظاهرات واسعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتنشط في هذا اليوم المسيرات الاحتجاجية في كافة الرجاء الفلسطينيينة، إضافة لدعوات بزراعة الزيتون، في رد على فرض الاحتلال الإسرائيلي لنفوذه على الأراضي وتجريفها.

ولجانب الدور السياسي العربي في دعم القضية الفلسطينية والمناداة بحق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة، يبقى دور الكتاب والمبدعين في دعم القضية في أعمالهم، وكانت قضية "الأرض" على وجه الخصوص أساسا لكثير من الأعمال الأدبية.

قصيدة شعرية لمحمود درويش

كرّس الشاعر الفلسطيني محمود درويش غالبية أعماله الشعرية لدعم قضية بلده، و كتب ليوم الأرض قصيدة خاصة تقول أبياتها:

"أنا الأرض.. يا أيها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها.. أحرثوا جسدي.. أيها الذاهبون إلى جبل النار.. مروا على جسدي.. أيها الذاهبون إلى صخرة القدس.. مروا على جسدي.. أيها العابرون على جسدي.. لن تمروا.. أنا الأرض في جسد.. لن تمروا.. أنا الأرض في صحوها.. لن تمروا.. يا أيها العابرون على الأرض في صحوها.. أنا الأرض.. لن تمروا.. لن تمروا.. لن تمروا"

رواية بهاء طاهر

لم يكتف دعم القضية على الكتاب الفلسطينيين فقط؛ حيث قدم الروائي المصري بهاء طاهر رواية بعنوان " شرق النخيل" التي صدرت عن " دار الهلال" في عام 1985.

وعبرّت الرواية في أحداثها عن تضامن الشعب المصري مع شقيقه الفلسطينيي في قضيته، حيث أن بطليها طالبين أحدهما مصري (سمير) من الصعيد والآخر فلسطيني(عصام) وكلاعما لديها مشكلة فقد الأرض.

وسلطت الرواية الضوء على بلدة «حلحول» الفلسطينية التي حاصرها الإنجليز مع غيرها من القرى الفلسطينية عقابا لأهلها على رفضهم الهجرات المتوالية للصهاينة لأرض فلسطين، فيموت جد «عصام» أثناء ذلك الحصار ويحمل والده البندقية في مواجهة الدبابة ليشترك في أعمال المقاومة ضد المحتل الصهيوني، وأخيرا يستكمل عصام مسيرة أبيه وجده النضالية، فيذهب للتطوع بالمقاومة الفلسطينية ومن ثم يستشهد.



