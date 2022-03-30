أوكرانيا: روسيا تقصف مبنى للصيب الأحمر في ماريوبول

قالت أمينة المظالم الأوكرانية لحقوق الإنسان لودميلا دينيسوفا، إن روسيا قصفت مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول المحاصرة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، مساء الأربعاء.

ويأتي الهجوم بعد يوم من حث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأوكرانيا وروسيا، على الاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية، والإجلاء الآمن للمدنيين من ماريوبول.

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات مروعة مستوى الدمار في المدينة، وذكر مكتب رئيس البلدية، اليوم الأربعاء، أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اختطفت 70 امرأة ومسعفًا من مستشفى للولادة ونقلوهم إلى روسيا.

وتعرضت ماريوبول للدمار من قبل القوات الروسية، حيث أظهر مقطع الفيديو الجوي، النطاق الهائل للدمار الذي لحق بالمدينة الساحلية، التي يقطنها 400 ألف شخص قبل غزو روسيا، في 24 فبراير الماضي.

وقال مكتب رئيس البلدية عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن أكثر من 20 ألفًا من سكان المدينة نُقلوا رُغما عنهم إلى روسيا، منوهًا إلى مصادرة وثائق هويتهم ونقلهم إلى مدن روسية بعيدة.