المخرج ماندو العدل يقرر تكثيف ساعات تصوير «أمل فاتن حربي»

قرر المخرج ماندو العدل، تكثيف ساعات تصوير مسلسله الجديد "أمل فاتن حربي"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال العدل - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه قرر تكثيف ساعات التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من ثلثي المشاهد، كما أنه بدأ منذ أيام في عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل.

"فاتن أمل حربي" تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبدالغني، جيلان علاء، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي، حيث يسلط الضوء على قصة سيدة تعمل بالشهر العقاري، وهي سيدة متزوجة، وتقع خلافات عديدة بينها وبين حماتها، تؤثر على علاقتها بزوجها وتصبح بينهما الحياة غير ممكنة، لتنفصل في النهاية عن زوجها وتخوض العديد من الأزمات.