تقرير: ترامب استخدم هاتف البيت الأبيض لإجراء مكالمة في 6 يناير لم تسجّل في السجل الرسمي

استخدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هاتف البيت الأبيض لإجراء مكالمة واحدة على الأقل خلال الهجوم على الكابيتول في 6 يناير، دون أن تظهر هذه المكالمات في السجل الرسمي للرئاسة.

وقالت المصادر لصحيفة "الجارديان" إن الرئيس السابق اتصل بهاتف السيناتور الجمهوري مايك لي برقم مسجل بالرقم 202-395-000، وهو الرقم الذي يظهر عادة عند ورود مكالمة من عدد من هواتف البيت الأبيض، مبينة أن الرقم يتوافق مع هاتف رسمي بالبيت الأبيض وتم إجراء المكالمة من قبل ترامب نفسه، مما يعني أنه كان يجب تسجيل المكالمة في سجل المكالمات الرئاسية الذي تم تسليمه إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول.

وتم الإبلاغ عن مكالمة ترامب إلى السيناتور الجمهوري وحذفها من سجل المكالمات، من قبل صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة cbs. إلا أن التأكيد أن المكالمة واردة من هاتف رسمي بالبيت الأبيض، وهو أمر لم يتم الإبلاغ عنه سابقا، يثير احتمالية أن يكون الاتصال حذف من قبل مسؤولي البيت الأبيض. وهو ما يمثل أخطر انتهاك لقانون السجل الرئاسي (النظام الأساسي الذي يفرض الحفاظ على سجلات البيت الأبيض المتعلقة بالواجبات الرسمية للرئيس) من قبل ترامب.

واتصل ترامب بالسيناتور لي، في الساعة 2:26 مساء يوم 6 يناير من الرقم الرسمي 202-395-0000 للبيت الأبيض، وفقا لسجلات تفاصيل المكالمات التي استعرضتها "الغارديان" والتي تم تأكيدها من قبل المصادر.

وقالت "الجارديان" إن المكالمة كانت جديرة بالملاحظة حيث اتصل ترامب بلي عن طريق الخطأ، معتقدا أنه رقم السناتور الجمهوري تومي توبرفيل. فقام لي بتمرير الهاتف إلى توبرفيل الي أبلغ ترامب أنه تم إجلاء نائبه مايك بينس من قاعة مجلس الشيوخ عندما تم اقتحام المبنى من قبل أنصار ترامب.

إلا أن مكالمة ترامب إلى لي لم يتم تسجيلها في السجلات الرئاسية اليومية أو في سجل المكالمات الرئاسية، وهي مشكلة لأنه على الرغم من أن التسجيلات في اليوميات تقديرية، إلا أن سجل المكالمات ليس كذلك.