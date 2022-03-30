المتهم الرئيسي في هجمات باريس يخرج عن صمته: تعمدت عدم تفجير السترة الناسفة

قال المتهم الرئيسي في هجمات باريس الإرهابية عام 2015 أمام المحكمة اليوم الأربعاء أنه تعمد عدم تفجير سترة متفجرات.

وذكر صلاح عبد السلام للمحكمة: "قررت ألا أفجر السترة، ليس لأنني خائف، كان ذلك قراري".

وأضاف أن مزاعمه داخل دائرته بأن السترة لم تعمل كانت كذبة، "شعرت بالعار، في نظر الآخرين".

يشار إلى أن عبد السلام هو العضو المزعوم الوحيد الناجي من خلية إرهابية نفذت الهجمات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس في 13 نوفمبر 2015.

وكان عبد السلام يرتدي سترة متفجرات بحسب مزاعم، لكنه تخلص منها في إحدى ضواحي باريس، حيث تم العثور عليها لاحقا، بدلا من تفجيرها.

وفي البداية قال عبد السلام للمحكمة: "أرغب في استخدام حقي في الصمت".

وحاول رغم ذلك رئيس المحكمة إعادة ترتيب تسلسل الأحداث في يوم الهجمات، باستخدام تحقيقات الشرطة والمعلومات التي أدلى بها عبد السلام. ولم يقدم المتهم أية أجوبة على سلسلة من الأسئلة في البداية.

ودفعه محام يمثل عائلات الضحايا إلى كسر صمته بسؤال شخصي للغاية عن خطيبته.

وفي 13 نوفمبر 2015 في سلسلة من الهجمات، قتل المتطرفون ما إجماليه 130 شخصا وأصابوا نحو 350 آخرين بتنفيذ مذبحة في مسرح باتاكلان الموسيقي قبل إطلاق النار عشوائيا على حانات ومطاعم قريبة.