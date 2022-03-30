إيون الألمانية تعلن دخولها في شراكة مع شركة بلجيكية لاستيراد الهيدروجين

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أعلنت شركتا الطاقة الألمانية العملاقة إيون والبلجيكية تري إنيرجي سليوشنز البلجيكية اليوم الأربعاء الدخول في شراكة لاستيراد الهيدروجين الأخضر في ألمانيا.

وبحسب البيان تستهدف الشراكة استيراد الهيدروجين الأخضر بكميات كبيرة لألمانية ودراسة آفاق التعاون في تحقيق أقصى إنتاج للهيدروجين الأخضر واستخدامه.

كانت إيون قد أعلنت بالفعل الدخول في شراكة مع شركة فورتسكو فيوتشر إنداستريز الأسترالية لاستيراد الهيدروجين من أستراليا إلى أوروبا.

وتستهدف الشركتان الألمانية والبلجيكية استيراد ما يصل إلى 5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بحلول 2030.

في الوقت نفسه أعلنت شركة تي.إي.إس البلجيكية خططها لتطوير مركزا للطاقة الخضراء في مدينة فيلهيلمشافن في شمال غرب ألمانيا.

ويتكون المركز من محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط ومنشآة تخزين للغاز.