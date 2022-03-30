 «مياه الشرب» تنظم ورشة عمل لميكنة إجراءات إدارة التوعية بقنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«مياه الشرب» تنظم ورشة عمل لميكنة إجراءات إدارة التوعية بقنا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 3:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 3:40 ص

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بهدف مراجعة الإجراءات التطبيقية للبرنامج الموحد على مستوى الشركات التابعة برنامج drop وميكنة إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية وذلك من منطلق السياسة العامة للدولة التي تتجه نحو التحول الرقمي والاستغناء عن الإجراءات الورقية في كافة المجالات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا المهندس رجب عرفة، أن هذا البرنامج سيساعد في تنفيذ خطة العمل بشكل أكثر احترافية مع سهولة المتابعة والتقييم لكافة خطط التوعية سواء بالمرور الميداني أو استقصاءات الرأي.

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