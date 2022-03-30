 حفل موسيقي لأوكرانيا يجمع 11.3 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الإنسانية - بوابة الشروق
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حفل موسيقي لأوكرانيا يجمع 11.3 مليون جنيه استرليني لدعم الجهود الإنسانية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 4:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 4:26 ص

أعلن منظمو حفل غنائي أقيم في بريطانيا لجمع التبرعات لأوكرانيا أن الحفل نجح في جمع 11.3 مليون جنيه استرليني سيتم توجيهها للجهود الإنسانية في المبذولة في أوكرانيا.

وتم تنظيم الحفل الموسيقي الذي استمر ساعتين لصالح أوكرانيا لجمع الأموال للجنة طوارئ الكوارث، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وأفادت الصحيفة بأن الحفل الذي أقيم في "ريزورتس وورلد أرينا" تميز بتشكيلة مرصعة بالنجوم تضمنت "إد شيران"، والفائزة في مسابقة "يوروفيجن" لعام 2016 "جمالا" الأوكرانية، و"كاميلا كابيلو" و"آن ماري" وجريجوري بورتر" - وتخلل الحفل مقاطع فيديو قصيرة توثق حياة الأوكرانيين النازحين داخل وخارج البلاد.

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