مدرب السنغال: حسمنا التأهل في مباراة مُعقدة أمام منتخب مصر

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يرى أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن الانتقاد الذي تعرض له خلال الفترة الماضية كان جزءا من حسم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وكان منتخب الجزئار قد حقق الفوز بركلات الترجيح على نظيره المصري بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي اقيم على ستاد عبدالله واد، بإياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم.

وقال أليو سيسيه في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «سعيد بالفوز اليوم وأعتقد أن الشعب السنغالي يشاركني بعد مباراة مُعقدة وعصبية».

وأضاف: «على أرض الملعب نحن كنا الأفضل وفوزنا و أعتقد أن الفريق الأفضل فاز بالفعل».

وأكمل أليو سيسيه: «الشعب السنغالي هو البطل رقم واحد في التأهل وأهديهم ذلك وأهدي الانتصار للجماهير التي حضرت قبل 8 ساعات من المباراة لقد منحناهم السعادة والتأهل كان بفضل كل هؤلاء».

وأتم: «لو كان بإمكاني الذهاب لكل منزل في السنغال وشكرته لفعلت الاستاد كان تحفة والجميع كان متكاتفا، والانتقاد جزء من كرة القدم وتأهلنا بسببه للمونديال».