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رئيس مجلس السيادة في السودان: إن التكامل مع مصر أحد أحلامنا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 11:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 11:27 م

قال الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، إن التكامل مع مصر أحد أحلام السودانيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أن هناك خطوات حقيقية وجدية لتحقيق هذا الأمر، لافتًا إلى أنّ مصر قدّمت مساعدات قيّمة للسودان في سبيل الربط الكهربائي.

وتوقع أن يرتفع الإمداد الكهربائي قبل نهاية العام الجاري، مشددًا على أن هذا الأمر سيساهم في تحقيق الاستقرار في السودان وستكون بمثابة مشاركة إيجابية لحل المشكلات هناك.

وأوضح أن التفاهمات جارية فيما يخص ربط خطوط السكك الحديدية، إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في المجال الزراعي.

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