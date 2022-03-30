قطر: نحاول المساهمة لتهدئة الموقف ووضع حد لحرب روسيا وأوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن دولة قطر لن تتردد في تقديم المساعدة لأي جهود وساطة تفضي إلى تهدئة النزاعات، وجلب الخصوم إلى طاولة المفاوضات، لاسيما بين حركة طالبان وبين الغرب وإيران بشأن الاتفاق النووي.

وقال في مقابلة مع شبكة «CNN» الأمريكية: «إيران دولة جارة وأي شيء يحدث هناك سيؤثر علينا بالتأكيد، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، نريد أن نرى نهاية لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بخطة العمل، هذا أمر نراه مهم للغاية لاستقرار المنطقة».

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأربعاء، ذكر أن دولة قطر تبذل قصارى جهدها، من خلال اتصالاتها مع إيران والولايات المتحدة، للمساعدة في سد الفجوة بينهما.

وحول الأزمة الروسية - الأوكرانية، أضاف: «نحن ضد أي عمل عدواني أو أي تهديد باستخدام القوة، أو استخدام القوة ضد أي دولة ذات سيادة.. علينا أن نلتزم بالقانون الدولي ونحترم ميثاق الأمم المتحدة، وإلا ستنشأ حالة من الفوضى».

وأوضح أن قطر تبقي على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف، حيث عقدت مباحثات قبل 10 أيام مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، حول الأزمة الأوكرانية مع ضرورة مواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني، معقبًا: «نحاول أن نعرض المساعدة أو المساهمة لتهدئة الموقف ووضع حد لهذه الحرب».