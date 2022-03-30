البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعقد جلسة تشاورية في الغربية

عقدت اليوم الأربعاء، الجلسة التشاورية التي نظمتها وزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة مع أصحاب المصلحة المشتركة من المواطنين والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية: للتعريف بقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 722 الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2022، وكذلك التعريفة الجديدة لرسوم المخلفات.

وأوضح المهندس أحمد شومان مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بمحافظة الغربية، أن الهدف من الجلسة التشاورية وعرض الإنجازات التي قام بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة على مدار السنوات السابقة في محافظة الغربية.

ومن جانبه، شرح الدكتور أحمد داود استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة «كيمونكس- مصر»، القانون الجديد ولائحته التنفيذية، والتعريفة الحالية المطبقة في محافظة الغربية والتحديات الراهنة الناتجة عنها، والتعديلات الجديدة التي طرأت على التعريفة الحالية طبقا للقانون الجديد؛ لضمان الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات على الوجه الذي يتناسب مع المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات بالمحافظة ،الذي تم وضعه منذ عام 2019 ،وبناء على دراسة وتحليل الوضع الراهن، والإستنتاجات والتوصيات النهائية بضرورة رفع قيمة الرسوم حتى تتناسب مع تكاليف الخدمات التي يتم تقديمها فى مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل، ومعالجة وتدوير، وتخلص نهائي.

وحضر الجلسة التشاورية، مديرو إدارات المخلفات الصلبة بالمدن والمراكز ومندوبون عن إدارة البيئة بالمحافظة ومندوبون عن فرع جهاز شئون البيئة بالغربية، وممثلون لشركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة في مجال إدارة المخلفات بالمحافظة.