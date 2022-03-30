يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض كاريكاتير تحت عنوان "ألوان مرحة" للفنانين فوزي مرسي، خالد المرصفي، أماني هاشم، ومروة إبراهيم، في تمام الساعة السابعة مساء غدا الخميس، في قاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، ويضم المعرض 80 عملا كاريكاتيرا موجها للأطفال، حول مجموعة من الحيوانات تجمعهم مواقف طريفة، من خلال ريشات مبدعة تصنع حوارا مع روح وعقل الطفل وتنقل إليه رسائل غير مباشرة تجعله يشعر بالسعادة والرضا وهو يتلقاها تؤثر في وجدانه وتلهمه وتقدم له لوحات بصرية تجعله يحب الفن.

بجانب بعض الأحداث والموضوعات التي تقدم له بطريقة محببة إلى قلبه وأيضا بعض الشخصيات العامة التي يحب أن يراها ويتعرف عليها مثل محمد صلاح، والمعرض جرعة فن ووعي وثقافة.