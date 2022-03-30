ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم الأربعاء، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1663، مقابل 3ر1703 أمس الثلاثاء، وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 2ر1734، وقبل شهر 9ر1171.

وأضاف روبرت كوخ أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 268 ألفا و477 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 283 ألفا و732 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 348 حالة، مقابل 329 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 20 مليونا و829 ألفا و608 حالات.

ولكن المعهد ذكر أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 16 مليونا و319 ألفا و700 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 129 ألفا و112 شخصا.