إسرائيل تنشر ألف جندى لدعم الشرطة بعد أسبوع من العنف



أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الأربعاء، عقب الأسبوع الأشد دموية في إسرائيل منذ 16 عاما، أنه سيتم نشر ألف جندي لدعم الشرطة لضمان الأمن العام.



وبعد إطلاق النار أمس في مدينة بيني براك قرب تل أبيب الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص أمس الثلاثاء، احتجزت الشرطة الإسرائيلية ستة رجال في إحدى قرى الضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأردت الشرطة منفذ هجوم بيني براك قتيلا بالرصاص. وكان من بين القتلى ضابط شرطة واثنين أوكرانيين، كما قتل اثنان من سكان بيني براك.



وأشاد ثلاثة ملثمين في رسالة مصورة، زعموا أنهم من (كتائب شهداء الأقصى)، الجناح العسكري لحركة فتح، بالهجوم، قبل أن يعلنوا بالعبرية "الحرب في إسرائيل بأكلمها".



وأفادت وكالة "وفا" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أدان هجوم أمس الثلاثاء، قائلا إن سقوط قتلى "لن يتسبب إلا في تدهور الوضع".



وهناك مخاوف من تصاعد العنف في الأيام المقبلة، لدى اقتراب شهر رمضان.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إحاطة أمنية اليوم الأربعاء أن إسرائيل تواجه "فترة صعبة. وكانت هناك موجات من الإرهاب مثل هذه على مدار تاريخ البلاد" لكنها "لم تكسرنا آنذاك، ولن تكسرنا الآن".