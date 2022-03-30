 وزير الخارجية ونظيره الأنجولي يوقعان اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم - بوابة الشروق
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وزير الخارجية ونظيره الأنجولي يوقعان اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 3:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 3:39 م

وقع وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو، اتفاقيتين لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين وللإعفاء من التأشيرات المتبادلة للجوازات الرسمية.

وبحسب ما نشره السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، وقع الجانبان مذكرتي تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين.

وانطلقت المباحثات الرسمية بين الوزير سامح شكري، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو، مساء الأربعاء، بمشاركة وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية آنا باولا؛لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.


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