 وكيل تضامن النواب: 22 ألف جمعية أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها - بوابة الشروق
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وكيل تضامن النواب: 22 ألف جمعية أهلية فى حاجة إلى توفيق أوضاعها

البرلمان المصري
البرلمان المصري
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 12:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 12:53 م

أشاد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بمد فترة عام لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.

وقال فتحي، فى كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن أن العام الماضى تم توفيق أوضاع 220 ألف جمعية

وأضاف نائب التنسيقية، أن هناك 22 ألف جمعية فى حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك، موضحاً أن لجنة التضامن الاجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها، ونعمل زيارات ميدانية للوقوف على مدى عمل ونشاط تلك الجمعيات فى تنفيذ فكر الدولة، ونوجه الشكر للجمعيات النشيطة من خلال برقية لوزارة التضامن، على الجانب الآخر نوجه الوزارة للجمعيات التى لديها قصور فى عملها.

وذكر فتحى، أن ذلك يأتى بالتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية.


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