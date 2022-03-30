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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ونقدم لكم بثا مباشرا لمراسم الاستقبال نقلا عن رئاسة الجمهورية: