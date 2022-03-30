 بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل البرهان - بوابة الشروق
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بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل البرهان


نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 9:52 ص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ونقدم لكم بثا مباشرا لمراسم الاستقبال نقلا عن رئاسة الجمهورية:

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