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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ونقدم لكم بثا مباشرا لمراسم الاستقبال نقلا عن رئاسة الجمهورية: