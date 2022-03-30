نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد أكاديمي يوناني لبحث سبل التعاون

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استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد من جامعة بريوس باليونان، وذلك بحضور الدكتورة عبير عطية، عميد السياحة والفنادق، والدكتورة رشا الشنيطي، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتورة دينا عز، الأستاذة بكلية السياحة والفنادق.

وأكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن تلك الزيارة تأتي بهدف دعم التعاون الدولي وفتح آفاق للشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية، وتفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي بين جامعة الإسكندرية والجامعات اليونانية من خلال منح تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الممولة من الاتحاد الأوروبي.

ورحب الوفد، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية كونها من الجامعات الرائدة بالشرق الأوسط.

وأكد الوفد، تطلع دولة اليونان إلى زيادة التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعات اليونان خلال الفترة المقبلة.