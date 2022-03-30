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محمود حسين: شباب النواب تطالب الحكومة بوضع استيراتيجية للنهوض بكرة القدم

طالب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية جديدة للنهوض بالرياضة المصرية في مختلف الألعاب خاصة كرة القدم.

جاء ذلك في أول اجتماع للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعد يوم واحد من هزيمة المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، وعدم التأهل لكأس العالم.

وقال حسين "نأسف لخروج المنتخب الوطني، والذي تسبب في غضب الجماهير المصرية التي عاشت ليلة حزينة أمس".

وشدد على أن لجنة الشباب تسعى دائما لدعم الرياضة المصرية، ومراقبة الجهات المعنية بذلك الشأن ومحاسبتها حال حدوث تقصير.

ولفت إلى أن اللجنة، طالبت من قبل بقيام الوزارة بدورها، بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لوضع استراتيجيه كاملة للنهوض بالرياضة المصرية، وخاصة كرة القدم.

وأوضح أن اللجنة ستستدعي رئيس اتحاد الكرة للوقوف على أسباب خروج المنتخب والاستماع إلى خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات القومية.

وقال إن خروج المنتخب الوطني ليس وليد الأمس، ولكنه نتيحة طبيعية لحالة من عدم التخطيط وعدم وضوح الرؤية التي تعيشها المنظومة الرياضية.

وبشأن السلوكيات في المدرجات في مباراة أمس، دعا حسين، اتحاد الكرة للتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي واتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه ما تم وما رصدته جميع وسائل الإعلام.