أعرب وزير الخارجية الأنجولي تيتي أنطونيو، عن امتنانه لزيارة مصر، قائلًا: «الأبناء يعودون إلى بلادهم الطيبة، وسعداء للغاية بالخضوع لمراحل التدريب في الأكاديمية الدبلوماسية.. والدي سيكون فخورًا بوجودي هنا اليوم».

وأضاف أنطونيو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، مساء الأربعاء، أن زيارته تعبر عن دلالات مختلفة لمستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن البلدين تربطهما علاقة خاصة، ولديهما قواسم مشتركة، ويرغبان في استمرار العلاقة الطيبة.

وأشار إلى تشرفه بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مضيفًا: «كان اجتماعًا رائعًا، واتفقنا على آليات العمل المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة، نحن نعرف مع من نتحدث، ونشكره على قبول الدعوة لزيارة أنجولا».

ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأنجولا؛ تأكيد على أن العلاقات الثنائية تترجم إلى علاقة راسخة وتاريخية، موضحًا أن علاقة مصر وأنجولا ليست علاقة دبلوماسية فقط، وإنما علاقة بين الشعبين.

وأكد أن «مصر كانت البلد الحاضن لأنجولا دومًا في الماضي»، متابعًا: «مصر البلد الذي نلجأ له دومًا، نريد الانطلاق من هذه القاعدة وأن نفتح مسارًا جديدًا، ما رأيناه في المناقشات الثنائية كان رائعًا، وخاصة مجلس تعاون رجال الأعمال».

وأكد على إصرار بلاده وعزمها على المضي قدمًا في علاقات التعاون المشترك مع مصر، والتي تختلف عن أي علاقة أخرى، معقبًا: «مصر لها الكثير من المواقف الرائعة، وحينما تعطي لا تتكلم كثيرًا، مصر بلد العطاء دومًا ونقدر ونشكر هذا العطاء».