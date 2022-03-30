وكيل تعليم الوادي الجديد: معارض رياض الأطفال مهمة في تنمية إبداع الطلاب

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أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمعرض رياض الأطفال الخاص بمدارس إدارة الفرافرة التعليمية والمقام بمقر مدرسة اللغات التجريبية بالفرافرة، وذلك بمرافقة مدير الإدارة التعليمية بالفرافرة.

وأكد حسن، أن المعرض يضم مجموعة من المطويات والمجلات والوسائل التعليمية المختلفة والأعمال الفنية التي شارك بها أطفال المستوى الاول والثانى من مرحلة رياض الأطفال، والمعروضات تعبر عن إبداع الطلاب وكذلك الوسائل التعليمية المبتكرة.

وأشار إلى دورها الهام في تنمية التفكير والإبداع لدى الطلاب وتنمية المفاهيم المتعددة لديهم.

وأشار حسن، إلى جهود موجهات ومعلمات رياض الأطفال للتنظيم المتميز للمعرض فى ظل تنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب والسعىي الدائم لتنفيذ الأنشطة المختلفة داخل المدارس.