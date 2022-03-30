شركة فيتنامية تعتزم إقامة مصنع للسيارات الكهربائية في أمريكا

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أعلنت شركة صناعة السيارات الفيتنامية فين فاست اعتزامها إنتاج سيارات كهربائية في مصنع جديد بالولايات المتحدة باستثمارات أولية قيمتها مليارا دولار.

ووقعت فين فاست مذكرة تفاهم مع ولاية نورث كارولينا الأمريكية بشأن المصنع حيث سيبدأ بناء المرحلة الأولى منه خلال العام الحالي. ومن المتوقع بدء الإنتاج فيه خلال تموز/يوليو 2024 بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف سيارة سنويا. ويوفر المصنع حوالي 7000 وظيفة.

وقالت الشركة الفيتنامية إنها تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في المصنع في المستقبل.

يذكر أن فين فاست هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فين جروب التي أسسها أغنى رجل في فيتنام الملياردير بام نات فونج.

وقال لي تي تو توي الرئيس التنفيذي لشركة فين فاست إن تعهد ولاية نورث كارولينا ببناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة جعلها مكانا مثاليا للشركة لكي تنتج سيارات كهربائية فيه.

وأضاف أن "وجودة منشآة الإنتاج في السوق سيساعد فين فاست في إدارة سلسلة التوريد بشكل استباقي ويحافظ على استقرار الأسعار ويقلل زمن تسليم الإنتاج للعملاء ويجعل سيارات فين فاست الكهربائية أقرب إلى العملاء".

يذكر أن فين فاست تعمل حاليا في العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وكندا وألمانيا. وتقدم فين فاست حاليا بعض المركبات الكهربائية في السوق المحلية الفيتنامية مثل الحافلات الكهربائية والاسكوتر الكهربائي والسيارات الكهربائية وأنظمة محطات شحن السيارات وحلول الطاقة النظيفة.