 الخارجية تدين استهداف المدنيين بما يؤدي لتدهور الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية تدين استهداف المدنيين بما يؤدي لتدهور الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين


نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 9:55 ص

أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين، بما لا يؤدي إلّا إلى المزيد من تدهور الأوضاع بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد المتحدث الرسمي، في بيان، اليوم الأربعاء، إدانة حادثيّ إطلاق النار اللذين وقعا بالقرب من مدينة تل أبيب، وأسفرا عن وفاة خمسة أشخاص، وإصابة آخرين.

وشدد حافظ، على الرفض الكامل لكل أشكال العنف والإرهاب، مع ضرورة تكثيف الجهود اللازمة بما يحافظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويحول دون الانزلاق إلى حلقات مُفرغة من العنف، مُحذراً من مغبة التصعيد المُتبادل الذي لا يكرس سوى مناخ الاحتقان والإحباط، ويقوض ركائز الاستقرار في المنطقة.

ووقع حادث إطلاق نار، في منطقتي "بني براك" و"رامات جان" في تل أبيب.

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