 الكرملين: روسيا لن تناقش وضع شبه جزيرة القرم مع أوكرانيا - بوابة الشروق
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الكرملين: روسيا لن تناقش وضع شبه جزيرة القرم مع أوكرانيا

فرانكفورت (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 2:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 2:43 م

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن روسيا لا تعتزم مناقشة سلامة أراضيها مع أي شخص، ردا على سؤال بشأن المحادثات مع أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم.

وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال بيسكوف: "القرم جزء من الاتحاد الروسي. ووفقا لدستورنا، لا يمكننا المناقشة بشأن مستقبل أراضي الاتحاد الروسي، مستقبل المناطق الروسية.. هذا أمر غير وارد".

كانت أوكرانيا قد عرضت إجراء مباحثات حول وضع شبه جزيرة القرم ضمن مقترحاتها التي طرحت في محادثات جرت أمس الثلاثاء في اسطنبول مع روسيا.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، وتعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها على الرغم من عدم اعتراف الغالبية العظمى من الدول بهذا، بما في ذلك أوكرانيا والدول الغربية.


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