محافظ الشرقية يُكرم جزارا لمساهمته في تخفيض أسعار اللحوم

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، جزارًا يُدعى محمد السيد الششتاوي، مُقيم في مدينة كفر صقر؛ وذلك لتزويده معرض أهلًا رمضان باللحوم البلدي بسعر يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيها للكيلو الواحد.

جاء ذلك على هامش ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، في ديوان عام المحافظة، فيما أشاد المحافظ بمساهمة الجزار التي تأتي تنفيذًا لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وجشع التجار وتوفير السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه منح الجزار شهادة تقدير لمساهمته في خفض أسعار اللحوم البلدي الطازجة بمركز كفر صقر؛ نتيجة تزويده معرض أهلا رمضان باللحوم البلدي بسعر يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيها للكيلو الواحد، ما أدى إلى تخفيض أسعار اللحوم على مستوى مركز كفر صقر.