تعرف على فعاليات المعسكر السينمائي الثالث المقام في سيوة

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بدأت فعاليات المعسكر السينمائي الثالث المقام بمدينة سيوة، الذي تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المشرف على مشروع "إبدا حلمك - السينما بين يديك".

وتواصلت فعاليات اليوم الثاني بتصوير مشاهد الفيلم التسجيلي "صباح الخير يا سيوة" بمنطقة "الملاحات، متحف البيت السيوى، جبل آمون، كهف الملح، حمام كليوباترا، جبل الدكرور، جزيرة طغاغين، مصنع البلح وعصارة زيت الزيتون".

كما تم التسجيل مع أسرة تسكن إحدى البيوت السيويه للتعرف على طبيعه الحياة والمعيشة في سيوة وكذلك حالة الطقس طوال العام، بالإضافة لاشهر المهن التى يشتغل بها أهل سيوة مثل الاشغال اليدويه مثل صناعة السجاد وغيرها بالإضافة لأزياء سيوة الفلكلورية والتى تعبر عن العصر الأمازيغي.

الجدير بالذكر أن الفيلم فكرة وسيناريو السيناريست تامر عبد المنعم، إخراج أحمد البدري، مونتاج حسام المحفوظى

، مدير التصوير زايد نايف، وبمشاركة طلبة الدراسات السينمائية المتميزين.