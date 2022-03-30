رئيس الوزراء الموريتاني المكلف: سأشكل حكومة قريبة من المواطن

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قال محمد ولد بلال رئيس الوزراء الموريتاني المكلف إنه سيقوم بتشكيل حكومة "ستكون قريبة من المواطن وستعمل على تجسيد ما يطمح إليه رئيس الجمهورية لبلدنا العزيز".

وأوضح في تصريح صحفي بعد تكليفه مجددا برئاسة الحكومة إن اللقاء كان كذلك مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة وتشخيص وضعية البلاد وتداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعلن في وقت سابق اليوم تكليف محمد ولد بلال برئاسة الحكومة وكلفه بتشكيل وزارة جديدة بعد يوم واحد من استقالتها.

وقدم ولد بلال استقالة الحكومة أمس لرئيس الجمهورية دون معرفة أسباب استقالة الحكومة.

وكان المهندس ولد بلال قد عين رئيسا للوزراء في أغسطس 2020.