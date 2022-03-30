انطلاق أعمال اللجنة السعودية الأردنية بالعاصمة عمان لبحث التعاون المشترك فى كافة المجالات

استضافت العاصمة الأردنية، عمّان، أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، وذلك في ظل التعاون المستمر بين البلدين في شتى المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين أشادا بحجم التبادل التجاري المتزايد بين المملكة والأردن من خلال إيجاد الحلول العملية التي تواجه القطاع الخاص في البلدين، وحث أصحاب الأعمال على تبادل المعلومات التجارية بالسوقين السعودي والأردني، والتعاون في جميع المجالات المشتركة.

كما تم خلال الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة التي ستسهم في تحقيق أهداف اللجنة، وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين في مجالات السكك الحديدية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمركي والشؤون البلدية والهندسية والمقاولات، والشؤون الإسلامية والثقافية والإعلام، والتعليم، إضافة إلى الاستمرار في العمل على برنامج التعاون الموقع بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة الأردنية ومؤسسة التدريب المهني في الأردن. ‏‎

وناقشت اللجنة المشتركة التعاون في مجال السياحة والتراث الوطني بتبادل الخبرات في مجال السفن السياحية بتحفيز السياحة البينية للزوّار الدوليين بين البلدين. ‏‎

ودعا الجانبان لإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة في البلدين لاستغلال الميزة التنافسية لكل دولة والاستفادة من المزايا والامتيازات الموجودة في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري.