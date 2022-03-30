انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض

انطلقت المشاورات اليمنية – اليمنية، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها على "تويتر" اليوم، عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف الحجرف قوله إنه "مع انطلاق المشاورات اليمنية - اليمنية أرحب بكم ترحيب الأشقاء وأهل الدار".

وأكد الحجرف، الموقف الثابت للمجلس في دعم الأمن والاستقرار في اليمن وإيجاد حل للأزمة.

وكان من المقرر انطلاق المشاورات أمس الثلاثاء، إلا أن مصدرا حكوميا يمنيا، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن المشاورات تأجلت لمدة يوم واحد لإعطاء فرصة لسلطنة عمان، من أجل إقناع الحوثيين بالحضور والمشاركة.

وتسعى المشاورات إلى تسليط الضوء على عدة محاور، أهمها العسكرية والسياسية والإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات حتى السابع من أبريل القادم، بمشاركة نحو 500 شخص من مختلف المكونات والأحزاب السياسية اليمنية، إضافة إلى جماعة الحوثي التي رفضت الحضور.

وكان الحوثيون طالبوا بنقل المشاورات إلى دولة محايدة بدلا من عقدها في السعودية، الدولة التي تقود التحالف ضد الجماعة المسلحة في اليمن منذ نحو ثماني سنوات.