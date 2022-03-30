إنبي يتعادل سلبيا مع المحلة في لقاء ودي

حسمت نتيجة التعادل السلبي ودية إنبي مع غزل المحلة، التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري العام، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، لتجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التي وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، قبل مواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.

ويتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ويتطلع الجهاز الفني لتحقيق الفوز وتجميع أكبر عدد من النقاط من أجل التواجد في المربع الذهبي.