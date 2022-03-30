عبد العليم داود: التمويل الأجنبي شكل خطرا شديدا على مصر

قال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إن التمويل الأجنبي من أمريكا والاتحاد الأوروبي يمثل خطرا شديدا على مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وأوضح أن التمويل الأجنبي في الفترات الماضية كان يستهدف أحزاب سياسية، ويسعى للتأثير على الأوضاع في مصر.

وذكر أن أخطر ما يهدد مصر هو التمويل الأجنبي، متابعا: "هذا السرطان الذي استشرى سنوات كثيرة في مصر".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون هناك تمويل وطني للعمل الحقوقي في مصر، خصوصا العاملين في قطاعات الصحة والسياسة وغيرها.