 مشكلة في الذاكرة والتركيز وبرودة الجلد.. أعراض ضعف الأوعية الدموية - بوابة الشروق
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مشكلة في الذاكرة والتركيز وبرودة الجلد.. أعراض ضعف الأوعية الدموية


نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 9:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 9:45 ص

كشفت الدكتورة إيرينا فاسيليفا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، عن الأعراض غير المباشرة التي تشير إلى أن الشخص يعاني من "ضعف في الأوعية الدموية"، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن التنميل والوخز في اليدين أو القدمين، وبرودة الجلد، والتورم المتكرر في القدم أو الكاحل أو الساق، جميعها تشير إلى وجود هذه المشكلة.

وقالت: "إذا كان الشخص يعاني من مشكلة في الذاكرة والتركيز وتشنجات في الأطراف السفلى ودوالي أو تقرحات على جلد الأطراف السفلى، فعليه الاهتمام بحالته الصحية".

ولفتت إلى أن أسباب اضطراب الدورة الدموية عديدة ومختلفة. ولكن أكثرها شيوعًا هي تصلب الشرايين، والتخثر، والسكري، وزيادة الوزن، والتدخين؛ لأن جميعها تلحق الضرر بجدران الأوعية الدموية ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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