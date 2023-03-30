



أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين المشاركين في فعالية ليوم الأرض شرق محافظة غزة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن «جنود الاحتلال المتمركزين شرق القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والغاز السام تجاه المواطنين المشاركين في فعاليات يوم الأرض، شرق منطقة ملكة شرق غزة».



ودعت جامعة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه، وتمكينه من ممارسة تطلعاته وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى 47 ليوم الأرض، أن هذه الذكرى هي «استعادة لرمزية وطنية عربية فلسطينية هامة، وتوثيق لمحطة فاصلة في مسيرة النضال الفلسطيني ضد احتلال أمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومارس أبشع سياسات العنف والتطهير العرقي، وعمل على تهويد أرضه ومقدساته، وهدم قراه ومنازله، وزج أبنائه في السجون والمعتقلات في صورة من أقسى صور الظلم والاضطهاد التي لحقت بشعب على مر التاريخ الحديث».



وأوضحت الأمانة العامة أن الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاضطهاد المنظم منذ ما يزيد على 75 عاما هو عمر الاحتلال، يعاني اليوم فصلا جديدا من فصول المأساة على يد حكومة يمينية فاشية متطرفة تمارس مزيداً من الاقتلاع والتهجير، وتدير عمليات قتل وإعدامات جماعية شهدتها العديد من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية خلال الأيام والأسابيع الماضية.



ودعت إلى ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل من أجل التوصل إلى حل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.



وأعادت الأمانة العامة التأكيد على دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعية جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة من استيطان وتهويد وقتل.



وطالبت مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.