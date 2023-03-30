الملك تشارلز الثالث يزور مركز استقبال لاجئين أوكرانيين في برلين

زار ملك بريطانيا تشارلز الثالث، مركز استقبال لاجئين أوكرانيين بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، في ثاني أيام زيارته الرسمية لألمانيا.

وتحدث ملك بريطانيا، في ساحة المركز، وهي موقع مطار تيجل ببرلين سابقا، مع أسر لاجئة ومسئولين بمنظمات إغاثة ومساعدين، واستعلم خلال ذلك عن مسار استقبال أوكرانيين هناك.

وصاحب الملك تشارلز الثالث في هذه الزيارة، كلا من الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، وعمدة برلين فرانتسيسكا جيفاي، ووزيرة الشئون الاجتماعية لولاية برلين كاتيا كيبينج، والسفير الأوكراني ببرلين أوليكسي ماكييف.

ويشار إلى أنه تشغيل هذا المركز المخصص لاستقبال أوكرانيين من مارس 2022 بوصفه مركزا رئيسيا في أرض المطار القديم ببرلين.