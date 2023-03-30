شباب كفر الشيخ تنظم المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الصالون الثقافي بمركز شباب بيلا، بمشاركة 30 من أعضاء النادي الثقافي، حيث قدم الصالون المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني احتفاء بشهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن النادي الثقافي يحرص على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والدينية أيضاً بهدف دعم وتنمية مهارات الشباب بمراكز الشباب واحتفالا بحلول شهر رمضان المبارك.

ونظمت الإدارة العامة للشباب المسابقة الدينية بمركز شباب بيلا، وقام بتحكيمها الشيخ محمود عطوان بالأوقاف، وفاز في مسابقة القرآن الكريم "محمد اشرف ولبنى حمادة، كما فاز في مسابقة الإنشاد الديني سعد الحفناوي وأيمن عبد الفتاح".

وتقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، تنفيذ همت مصطفى منسق النادي الثقافي بالمحافظة وحسن عباس منسق نادي بيلا.