حذاء جديد لميسي احتفالاً بكأس العالم

تلقى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، حذاء جديداً من شركة «أديداس»، تكريما لفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.

ونشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أنه قبل مباراة الأرجنتين الأولى على أرضها مباشرة بعد فوزه الذي لا يُنسى في كأس العالم، تلقى ليونيل ميسي إصدارًا خاصًا من حذاء Adidas 'Leyenda' الذي صنع التاريخ والذي قاده للفوز بكأس العالم مع فريقه وجائزة أفضل لاعب في البطولة.

تتميز الأحذية الملقبة بـ 'Leyenda ، La Victoria' ، بخطوط سرعة زرقاء وسوداء أطول ، في إشارة إلى كل من الأرجنتين بالإضافة إلى أنها تتميز برسومات مذهلة وجريئة بثلاث نجوم بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم (أحد النجوم في شكل الماعز في إشارة إلى ليو ميسي). وتحمل الصورة الظلية الرائعة أيضًا أسطورة "كأس العالم قطر 2022" للاحتفال بالنصر التاريخي لليو وأمته، ويعلوه الرقم 10 وشعار Messi على ظهر أزرار كل حذاء.

ميسي لم يضيع وقتًا في صياغة فصل آخر في رحلته الأسطورية، ارتدى الحذاء الجديد على أرض الملعب حيث سجل هدفه رقم 800 في بوينس آيرس في أول مباراة للأرجنتين بعد فوزه بكأس العالم في مباراة ودية ضد بنما.