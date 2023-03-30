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روسيا: فتح الخدمات الجوية مع ميانمار وكوريا الجنوبية والجزائر هذا العام

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 3:04 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 3:04 م

 

قال رئيس الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسي، ألكسندر نيرادكو، اليوم الخميس، إن روسيا قد تفتح خدمة جوية مع ميانمار ومنغوليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والجزائر وعدد من الدول الأخرى هذا العام.

وأضاف نيرادكو- في مناقشات في البرلمان الروسي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "أن افتتاح الخطوط الجوية مع ميانمار واستئناف الرحلات الجوية إلى فيتنام ومنغوليا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية هذا العام قيد التطوير، وتدرس الخطوط الجوية الروسية إمكانية بدء رحلات جوية إلى دول إفريقية مثل إثيوبيا وجنوب إفريقيا والجزائر وتونس ودول أخرى".

وأشار إلى أن شركات النقل الجوي الروسية تطير حاليًا إلى 34 دولة.


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