مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي تفويض غزو العراق بعد 20 عاما من بدء الحرب

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح إلغاء التفويض لاستخدام القوة في العراق بأغلبية 66 صوتا مقابل 30 صوتا، بعد أكثر من 20 عاما على غزو الولايات المتحدة للبلاد، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

ويؤكد التصويت التاريخي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سلطة الكونجرس على استخدام القوة العسكرية في الخارج.

وستتم الآن إحالة التشريع إلى مجلس النواب، ولم يتضح ما إذا كان الجمهوريون سيتبنونه.

وكانت آخر مرة تم فيها إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية في عام 1974.

ومنحت موافقة الكونجرس في 2002 على استخدام القوة العسكرية للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش السلطة لغزو العراق والإطاحة بحكم الرئيس الأسبق صدام حسين.

ويمنع إلغاء القرار رؤساء الولايات المتحدة من شن هجمات على العراق بدون موافقة الكونجرس.

كما يلغي مشروع القانون التفويض لاستخدام القوة العسكرية لعام 1991 الذي سمح بشن حرب الخليج.