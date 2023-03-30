دراسة: شرب المشروبات الغازية قد تُحسن الصحة الجنسية للرجال

أكدت دراسة حديثة أجراها الباحثون في جامعة نورثويست مينزو في الصين ونشرت في مجلة "أكتا إندو كورنويل" أن المشروبات الغازية ترفع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، كما تم اكتشاف أن هذه المشروبات قد تحسن الصحة الجنسية العامة للرجال ونمو الخصية.

وفي هذه الدراسة، وجد الباحثون أن نتائج الدراسة تتحدى تمامًا نتائج الدراسات السابقة، حيث قد ارتبط شرب الصودا بتدهور الصحة الإنجابية وجودة الحيوانات المنوية، ولكن عندما يتعلق الأمر بهرمون التستوستيرون، اكتشف الباحثون في هذه الدراسة الأخيرة العكس تمامًا، وذلك كما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

وعلى مدار 15 يومًا، اختبر الباحثون مجموعات مختلفة من ذكور الفئران، حيث تلقت المجموعات الأخرى كميات متفاوتة من المشروبات الغازية، بينما حصلت المجموعة الأولى على الماء ببساطة، وقام الباحثون بتقييم الوزن وتقييم قطر الخصية وإجراء اختبارات الدم خلال هذا الوقت.

وبحلول اليوم الخامس عشر تم اكتشاف أن ذكور الفئران التي تناولت جرعات كبيرة من المشروبات قد حسنت إفراز هرمون التستوستيرون، ويعتقد الباحثون أن القيام بذلك قد يساعد في منع مشاكل البروستاتا لدى الذكور، ولكن أكد الباحثون على أهمية الاعتدال في تناول المشروبات الغازية، حيث تتطلب هذه الدراسة بحثًا مكثفًا حول تأثيرات الكولا على أجسام الإنسان.

ووفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن النتائج التي توصلوا إليها "أعطت الأساس العلمي لفهم التأثيرات بشكل كامل وآليتها على التنمية البشرية وعمليات التكاثر، كما تم التطرق إلى ضرورة إجراء بحث إضافي لإثبات العلاقة بين الصودا والخصوبة".