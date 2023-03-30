بولندي يعيش مع جثة والدته المحنطة 13 عاما

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ذكر مكتب لممثل ادعاء بولندي، اليوم الخميس، أن رجلا (76 عاما) في بولندا أقام مع جثة والدته المحنطة لمدة 13 عاما وتم اكتشاف الواقعة بعدما تزايد قلق أحد أقاربه بشأن سلوكه.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن الرجل يقيم في جزء من منزل مستقل بالمشاركة مع شقيقته وزوجها، وكان زوج شقيقته هو من أبلغ السلطات.

ووقعت الحادثة في نهاية فبراير، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في جليفيتسه جنوب غربي بولندا. وكان الرجل يقيم في رادلين (حوالي 50 كيلومترا جنوب جليفيتسه).

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن المرأة توفيت في 2010. وقال متحدث باسم مكتب الادعاء "أظهر تحليل الحمض النووي أن الجثة المحنطة لوالدة الرجل".

وأشارت تقارير إعلامية أن الرجل المسن أخرج جثة والدته من القبر وحنطها باستخدام مواد كيميائية يجري التحقيق بشأنها.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى وسيتم التحقيق معه بتهمة انتهاك حرمة جثة.