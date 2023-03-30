باريس تسعى إلى رفع مستوى الاحترام بين سائقى السيارات والدراجين والمشاة

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو، اليوم الخميس، أنه من المقرر تشديد القيود المفروضة على حركة السيارات في وسط العاصمة لإفساح مجال للدراجين والمشاة.



وقالت هيدالجو، إنه جاري العمل على قانون طرق جديد من شأنه أن يسفر عن قدر أكبر من الاحترام بين السائقين من جانب والدراجين والمشاة على الجانب الآخر.



ومن المنتظر أن يصوت سكان العاصمة الفرنسية يوم الأحد على مسألة استمرار السماح بتأجير الاسكوتر الكهربائي من عدمه.



ويوجد في المدينة ثلاث شركات تؤجر نحو 15 ألف سكوتر كهربائي، وكثيرا ما يتم اتهام المستخدمين وهم سكان وسياح، بالسلوك المتهور أو الأناني.



وأدت حالة الفوضى على الأرصفة إلى دعوات بفرض حظر، وتنقضي تراخيص شركات تأجير الاسكوتر في نهاية أغسطس.



وقال متحدث باسم سلطات باريس، اليوم الخميس، إن نتيجة تصويت يوم الأحد ستكون ملزمة.