فالهدف من تشديد ظروف الإقامة على المهاجرين، يفترض أن يجعل بريطانيا وجهة غير مرغوبة لهم، ولكن لا دليل على صحة هذه الفرضية حسب الصحيفة.

فالحكومة في سعيها إلى إبعاد المهاجرين عن بريطانيا تخطط حسب الغارديان إلى هدم الاقتصاد والتخلي عن الديمقراطية.

وترى أن وجود مهاجرين في الفنادق سببه أن وزراء الداخلية تقاعست عن فحص ملفاتهم وطلبات اللجوء. وتضيف أن مشروع القانون بشأن الهجرة يقترح إلغاء أي طلبات اللجوء التي يتقدم بها أشخاص قدموا بطرق غير قانونية، في غياب طرق قانونية يضاعف عدد الحالات العالقة، ويرفع عدد الطلب على الإقامات.

وتقول الصحيفة إن هذه السياسة تخل بالتزامات بريطانيا تجاه اللاجئين وفق القانون الدولي، وستفشل أيضا في ردع موجات العبور بالزوارق الصغيرة.

"سوناك قد يفلح في وفق الزوارق"

أما صحيفة التايمز فنشرت مقالا تحليليا ترى فيه أن رئيس الوزراء ريشي سوناك قد يفلح في وقف موجات الزوارق التي تصل إلى شواطئ بريطانيا عبر بحر المانش.

وكتبت جولييت سامويل تقول إنه بعد سنوات من السياسات غير الفعالة ها هي عناصر سياسة قد تنهي تدفق المهاجرين جاهزة أخيرا.

وتضيف الكاتبة أن جميع الظروف ضد سوناك، ولكن سياسته التي تعهد من خلالها بإنهاء تدفق المهاجرين قد تنجح، وإذا نجحت فإنها تنقذ حياة المئات الذين كانوا سيغرقون، وتقلل من تدفق المهاجرين من بلد آمن، كما أنها تشتت عمل عصابات تهريب البشر.

وتؤكد أيضا أن حكومة تتمتع بالكفاءة قادرة على إنجاز أصعب المهمات. ولكن سياسة سوناك، حسب الصحيفة تواجه عقبات في طريقها، فقد كسبت قضية رواندا في المحاكم البريطانية العام الماضي، ولكن الرحلة الأولى تعطلت بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتعتقد التايمز أن المهاجرين سيفكرون قبل ركوب الزوارق إلى بريطانيا في إمكانية ترحليهم، وإسكانهم في إقامات غير مريحة مثل الزوارق أو الثكنات بدل الفنادق، أو يلقى عليهم القبض من قبل الفرنسيين الذين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة لمراقبة الشواطئ.

وتقول جولييت إنه بعد سنوات من العمل غير الفعال في حكومتي تيريزا ماي وبوريس جونسون، تمكنت حكومة سوناك من تحسين اتفاق إيرلندا الشمالية، وتوصلت إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الأجور، وإنقاذ مصارف من الانهيار، وخفضت من مدة الانتظار في المستشفيات.

فهل تستطيع وقف الزوارق؟ وتعتقد الكاتبة أن سوناك قادر على ذلك.