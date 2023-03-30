حثّ رئيس بعثة القوات الدولية العاملة جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، خلال ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي، على مواصلة تنسيق الأنشطة بالقرب من الخط الأزرق مع اليونيفيل لتجنب التوتر.



وأشار إلى أن بعض "الأنشطة مثل توجيه الأسلحة وإطلاق الذخيرة الحيّة وتوجيه أضواء الليزر، وإلقاء الحجارة استمرت جميعها على الرغم من طلباتي المتكررة لاتخاذ إجراءات حيالها".



وشجع رئيس بعثة اليونيفيل "الأطراف على الاستفادة من موارد اليونيفيل عند الضرورة للمساعدة في تجنّب التوترات مثل تلك التي حدثت مؤخراً".



ورأى أن "عدم وضوح الخط الأزرق بين العلامات ساهم في التوتر".



وأضاف: "مشروع تعليم الخط الأزرق، الذي بدأ في عام 2007، يسهم في توضيح مساره، ووضوح المسار الدقيق يتحدد من خلال نشر أصول اليونيفيل".



وركّزت المناقشات، خلال الاجتماع، "على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات اللاحقة".



يذكر أنه منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية اليونيفيل كآلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.



وكان اجتماع اليوم هو الاجتماع الـ 159 في هذا الإطار.



ومن خلال آليات الارتباط والتنسيق، تظلّ اليونيفيل المنتدى الوحيد الذي يلتقي من خلاله الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي رسميا.