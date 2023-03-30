الملك تشارلز الثالث: الحرب على أوكرانيا كارثة

حذر الملك تشارلز الثالث في خطاب اليوم الخميس أمام البرلمان الألماني من "ويلات الحرب في أوروبا" واصفاً الحرب في أوكرانيا بانها "كارثة".

وأضاف في خطاب له أمام البوندستاج نقلته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية: "عادت آفة الحرب إلى أوروبا حيث تسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا في معاناة لا يمكن تصورها للعديد من الأبرياء".

وقال تشارلز: "لقد دمرت أرواح لا تعد ولا تحصى؛ حيث تعرضت الحرية والكرامة الإنسانية للسحق بقسوة. لقد تعرض أمن أوروبا للتهديد، ليس فقط أمن أوروبا لكن قيمنا الديمقراطية كذلك".

وأضاف أن "أمن أوروبا مهدد" وأنها أصبحت "مسئولية مقدسة" أن تتحد أوروبا لدعم أوكرانيا بعد الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء حديث تشارلز في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى ألمانيا، التي تهدف إلى بناء كل من بريطانيا وألمانيا لمستقبل مزدهر ومستدام من خلال القيم المشتركة والعلاقات الثقافية والشخصية العميقة.

وتابع: "معًا يجب أن نكون يقظين ضد التهديدات التي تتعرض لها قيمنا وحرياتنا، وأن نكون حازمين في تصميمنا على مواجهتها. معًا يجب أن نسعى جاهدين لتحقيق الأمن والازدهار والرفاهية التي يستحقها شعوبنا".