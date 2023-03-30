اتحاد الكرة يشترط لإقامة ودية عالمية بين منتخب مصر والمكسيك

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طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحصول على قيمة مالية محددة لخوض منتخب مصر الأول مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولية المقبلة بشهر يونيو القادم.

واشترطت الجبلاية على الشركة صاحبة عرض إقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر والمكسيك الحصول على 200 ألف دولار لخوض اللقاء.

ولم يستقر اتحاد الكرة حتى الآن على العرض النهائي لخوض المنتخب مباراة ودية في شهر يونيو المقبل.

وكان المنتخب قد خاض مباراة ودية عالمية أمام منتخب بلجيكا في 18 من شهر نوفمبر الماضي قبل انطلاق منافسات كأس العالم الماضية بقطر 2022، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة 2-1 بهدفين سجلهما مصطفى محمد وتريزيجيه.

وحقق منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024، فوزًا غاليا على مالاوي بنتيجة 2-0 باللقاء الأول الذي جمعهما على ستاد الدفاع الجوي، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.

وفي المباراة الثانية في مالاوي، كرر منتخب مصر فوزه ولكن بنتيجة كبيرة 4-0، سجل الأهداف طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد مصطفى زيزو.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتى منتخب غينيا فى المركز الثانى بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوى فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.